Путин заявил о реакции России на провокационные заявления Украины Путин заявил, что Россия отреагировала на провокационные заявления Киева

Москва10 мая Вести.Россия уже отреагировала на провокационные заявления Киева, сообщил российский лидер Владимир Путин.

Он пояснил, что решения Москвы были приняты задолго до появления заявлений Украины и на них была дана соответствующая реакция.

Что касается этих заявлений, то мы на них отреагировали, как вы знаете сказал президент

Путин отметил, что с первоначальным официальным заявлением выступило Минобороны РФ, в котором было указано, что в случае попыток сорвать праздничные мероприятия России будут нанесены массированные ответные удары по центру Киева.

Ранее Путин сообщил, что Министерство обороны пока не докладывало о каких-либо провокациях со стороны Украины на 9 мая.