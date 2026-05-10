Москва10 маяВести.Россия уже отреагировала на провокационные заявления Киева, сообщил российский лидер Владимир Путин.
Он пояснил, что решения Москвы были приняты задолго до появления заявлений Украины и на них была дана соответствующая реакция.
Что касается этих заявлений, то мы на них отреагировали, как вы знаетесказал президент
Путин отметил, что с первоначальным официальным заявлением выступило Минобороны РФ, в котором было указано, что в случае попыток сорвать праздничные мероприятия России будут нанесены массированные ответные удары по центру Киева.
Ранее Путин сообщил, что Министерство обороны пока не докладывало о каких-либо провокациях со стороны Украины на 9 мая.