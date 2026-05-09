Москва9 маяВести.Большинство стран с пониманием отнеслось к готовности России ответить на попытки Украины сорвать празднование Дня Победы в Москве. Об этом журналистам заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Он подчеркнул: Россия четко объяснила, что может последовать за преступными террористическими акциями киевского режима.
Так что, я думаю, что отнеслись к этому с пониманием в большинстве столиц, я так полагаюсказал Ушаков
Ранее в Министерстве обороны России заявили, что если киевский режим предпримет попытку сорвать празднование 9 мая в Москве, то российские вооруженные силы нанесут массированный ракетный удар по центру Киева. Ведомство также предупредило гражданское население украинской столицы и иностранных дипломатов, находящихся в городе, о необходимости заранее эвакуироваться.
После парада Победы пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вооруженные силы Украины не пытались сорвать празднование 9 мая.