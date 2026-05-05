Москва5 мая Вести.Если вооруженные силы Украины попытаются ударить по центру Москвы, то последует быстрый и эффективный ответ со стороны России. Об этом ИС "Вести" заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, срок принятия подобного рода решений достаточно небольшой.

Представьте себе, президент находится на трибуне, ему поступает соответствующий доклад. Он тут же принимает решение, и в течение пяти-десяти минут может последовать ответный удар. То есть, я бы так сказал, что есть дежурные силы, которые все время находятся в постоянной готовности. И в том случае, если противник совершает или пытается совершить нападение на центральную часть Москвы, то, естественно, последует быстрый и достаточно эффективный ответ. Тем более, если мы допустим, что будут применяться гиперзвуковые ракеты и "Циркон", и "Кинжал", скорость этих ракет больше шести махов, а точнее, около 10 махов, то и скорость полета их до Киева, составляет порядка, может быть, 10–15 минут, не больше сказал эксперт

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы РФ нанесут массированный ракетный удар по центру Киева, если украинские военные попробуют сорвать парад Победы в Москве.