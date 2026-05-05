Леонков: все объекты, по которым РФ будет бить в Киеве, намечены заранее

Эксперт предположил, по каким целям РФ будет бить в случае ударов по Москве Леонков: все объекты, по которым РФ будет бить в Киеве, намечены заранее

Москва5 мая Вести.Все объекты, по которым Россия будет бить в Киеве, в случае ударов по центру Москвы намечены заранее. Об этом ИС "Вести" заявил военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, эти объекты будут законными военными целями России.

Я думаю, все объекты уже намечены заранее. То есть не зря же сказали, что центр Киева и предупредили многие посольства … Ну, я думаю, что это скорее всего будет и бункер, система управления, система командования ВСУ, СБУ, главного управления главного разведывательного управления ВСУ … а также все узлы связи и управление, через которые осуществляется руководство боевыми операциями сказал Леонков

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что в случае атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Москвы последует быстрый и эффективный ответ со стороны России.