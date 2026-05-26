Системные удары по целям в Киеве назвали недостающим элементом боевых действий Военкор Сладков о системных ударах ВС РФ: нужно отцепить Украину от Запада

Москва26 мая Вести.Системные удары российской армии по центрам принятия решений на Украине – это тот самый недостающий элемент боевых действий в спецоперации, заявил военкор ИС "Вести" Александр Сладков.

По его словам, цели для ударов готовились российской армией заранее, подготовка велась годами. Приоритетными могут оказаться цели, куда совсем недавно привезли запчасти или группу украинских специалистов, которая прошла подготовку за границей, считает Сладков.

Это не рывок, не эскалация, не раскрутка. Это тот самый отсутствующий компонент обычной нормальной операции против вражеской страны, которую мы должны были включить в действие давным-давно с самого начала специальной операции. Мы же их жалели. Они этим пользовались сказал военкор

Он подчеркнул, что на фронте также ждут жестких решений по отношению к противнику, потому что бойцы "проливают свою кровь" за Родину.

Нам нужно блокировать весь район проведения боевых действий, а это отцепить Украину от Запада, от соседей из НАТО, которые их активно снабжают. Это классика, это написано в книге для юных командиров. Мы не говорим об эскалации, просто мы включаем компонент, который почему-то выпал из общей системы проведения специальной операции. Это нормальные действия, никакие не карательные, никакие не элементы мести уточнил Сладков

25 мая МИД РФ распространило сообщение о том, что Вооруженные силы Российской Федерации будут впредь наносить удары как по центрам принятия решений, так и по командным пунктам в Киеве, и рекомендовало иностранцам как можно скорее покинуть украинскую столицу.