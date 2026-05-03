Москва3 мая Вести.Новые образцы продукции ВПК поступают в зону специальной военной операции (СВО) для апробации десятками, однако их по-прежнему недостает. Об этом написал в своем канале в мессенджере MAX военкор ИС "Вести" Александр Сладков.

Он напомнил: в Великой Отечественной войне Советский Союз победил группу фашистских государств благодаря генам воинов, жесткой и четкой организации военной промышленности, а также способности советских генералов быстро перейти от войны на коннице к войне танковыми кулаками и гигантскими вооруженными массами.

Гены воинов из нас не испарились, это невозможно. Способны ли оказались наши генералы перейти от войны танковыми кулаками к беспилотной и радиоэлектронной войне? Мое мнение - с этим тоже все в порядке. Значит, остается одно - жестко, четко организованная военная промышленность написал военкор

По его словам, военным РФ в зоне СВО многого не хватает, однако они идут вперед, продвигая фронт в сторону Киева. При этом очищенные от противника территории не становятся безопаснее из-за вражеских беспилотников.

БЛА противника слишком свободно себя чувствуют над нашими головами. И вот тут ген воина в каждом солдате дает знать [о себе], он сохраняет нашу возможность идти к цели. А ВПК… Новые образцы поступают в СВО для апробации десятками. Но их по-прежнему недостает отметил Сладков

Тем временем политолог Дмитрий Евстафьев заявил: России нужна убедительная победа в специальной военной операции, и нашей стране следует пересмотреть свои щадящие подходы к ведению СВО.