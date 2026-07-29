Москва29 июл Вести.Каждый шаг Вооруженных сил России (ВС РФ) в зоне специальной военной операции (СВО) просчитывается. Об этом заявил военный корреспондент ИС "Вести" Александр Сладков.

По его словам, российская армия не должна действовать безрассудно и быстро.

Естественно, каждый шаг просчитывается. Это же целая нейрохирургическая операция, если рассматривать это в образе медицины. Это не просто оттяпать там кисть и зашить, ну, культю, сделать ее удобной для протеза … Это операция на мозг, это операция на сердце для того, чтобы полностью эту территорию ну, освободить, встать на ней плотно и не терять много людей столько, сколько теряет Украина сегодня