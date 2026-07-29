Сладков заявил о необходимости выстроить оборону и замаскировать тылы в Донбассе Сладков: нужно выстроить оборону и замаскировать тылы в Донбассе

Москва29 июл Вести.Вооруженным силам России необходимо выстроить оборону и замаскировать тыловые районы в Донбассе. Об этом заявил военный корреспондент ИС "Вести" Александр Сладков.

По его словам, когда российские войска полностью освободят Донбасс от противника, то эти территории все равно будут находиться под обстрелами ВСУ и туда возможно проникновение диверсионных групп врага.

Надо выстроить и оборону, надо выстроить и все тылы, защитить их, замаскировать. Поэтому процесс-то он небыстрый. То, что опять же два солдата появятся на границе, да, мы уже там. Да, противника нет, но это не означает, что мы уже можем рассчитывать на эту территорию как на плацдарм для нашего дальнейшего движения сразу же на следующий день. Вот постепенно пододвигая тылы, продвигаясь вперед, укрепляя наши позиции по флангам в соседних областях, и в Харьковской, и в Запорожье, дальше в Днепропетровской области. Все это даст, ну, уже нам повод говорить о том, что мы твердо стоим в Донбассе сказал он

Ранее Сладков заявил, что каждый шаг ВС РФ в зоне специальной военной операции просчитывается.