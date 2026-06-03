"Нам нужно оцепить этот район": военкор о крупнейшей агломерации в ДНР Военкор рассказал о стремлениях ВС РФ при окружении крупнейшей агломерации ДНР

Москва3 июн Вести.Российским войскам необходимо полностью оцепить район славянско-краматорской агломерации в ДНР и перекрыть дорогу, по которой противник поставляет себе боеприпасы. Об этом заявил военный корреспондент ИС "Вести" Александр Сладков.

Военкор сравнил применение гиперзвуковых ракет по территории крупнейшей агломерации республики с ударами "по стволу орудия, которое стреляет по нам".

А нам же необходимо перекрыть дорогу, по которой подвозят боеприпасы, где эти припасы складируют, там, где эти боеприпасы делают, откуда идет порох, гильзы, где формируют и снаряды, и порох… Нам нужно оцепить этот район огнем… Нам нужно более широкие пространства блокировать, чтобы там вообще никто не ездил, не перемещался. Это уже не "килл-зона", это уже сплошное покрытие нашими коптерами. Мы к этому идем, стремимся, безусловно сказал Сладков

Также военный корреспондент рассказал, каким способом можно добиться перелома боевых действий в зоне проведения специальной военной операции.