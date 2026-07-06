Москва6 июл Вести.Военный корреспондент бригады "Невский" Добровольческого корпуса Минобороны РФ Александр Сладков прокомментировал ИС "Вести" ответные удары ВС РФ по украинскому военно-промышленному комплексу.

Журналист высоко оценил работу разведки.

Я хочу сказать браво нашей разведке. Мы нет-нет, да и подковыривали ее и говорили: "Ну, где данные, где наши удары?". И вот сегодня эти массивные удары обеспечены реальными целями. А что значит реальная цель? Это когда ты попадаешь в определенную точку, а она еще детонирует и взрывается потом еще полдня, а то и сутки. Это есть признак того, что мы попали в склад отметил Сладков

Он добавил, что сегодня также важно ослабить противника и на крымском направлении, и на остальных участках, где он сегодня пытается проявлять активность в воздухе.

Киев начал жаловаться, завыл… В ООН обратились. Но когда такое было? Посмотрим, представитель Конго должен ответить им. Мы готовы, наверное, обсудить и автобус, и гибель детей, которых мы до сих пор вспоминаем и никогда не забудем в том же Донбассе с 2014 года. Давайте обсудим, кто же против? сказал военкор

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по ключевым предприятиям украинского ВПК, производящим беспилотники, радиолокационную технику, бронеавтомобили и безэкипажные катера; в Киеве поражены пять предприятий и заводов.