Россия за неделю освободила рекордное количество населенных пунктов в зоне СВО Россия за неделю освободила 14 населенных пунктов

Москва6 июл Вести.Российские войска за прошедшую неделю освободили в зоне проведения специальной военной операции (СВО) 14 населенных пунктов, установив недельный рекорд по количеству освобождений с начала 2026 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

С 29 июня по 5 июля российская армия установила контроль над 14 населенными пунктами.

Так, в Днепропетровской области под контроль России перешли Богодаровка и Александровка, в Донецкой Народной Республике (ДНР) - Малиновка, Пискуновка, Константиновка и Василевка, в Запорожской области - Ровное, Лесное и Копани, в Харьковской области - Украинское, Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка.

Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки в ДНР.

Предыдущие рекорды по количеству освобожденных населенных пунктов в зоне СВО установлены в недели с 26 января по 1 февраля, с 27 апреля по 3 мая и с 25 по 31 мая - по десять населенных пунктов уточняет РИА Новости

Бои за Константиновку продолжались почти девять месяцев, украинская сторона понесла существенные потери.

Путин заявил, что взятие Константиновки открывает прямую дорогу к Славянску и Краматорску.