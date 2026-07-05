"Юг": за неделю в Константиновке потери ВСУ превысили несколько десятков человек "Юг": в Константиновке потери украинских формирований исчислялись десятками

Москва5 июл Вести.Бои за Константиновку продолжались около девяти месяцев, только за неделю украинская сторона понесла существенные потери.

Об этом ИС "Вести" заявил командир 2 батальона полка 1465, 4-й бригады группировки войск "Юг" с позывным Агалу.

Потери противника могли дойти до полусотни, подчеркнул он.

За 7 дней порядка пятидесяти живой силы противника было всегда уничтожено …. Ребята в четыре утра убили двух, были американские шевроны, был и трезубец сказал Агалу

Со стороны противника интенсивность обстрелов за девять месяцев боев за Константиновку снизилась, добавил он.

Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку в ДНР. По словам пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, населенный пункт зачищен от боевиков ВСУ благодаря героизму российских военных. Киевский режим превратил город в, казалось бы, неприступный укрепрайон, однако сейчас Константиновка полностью освобождена, отметил он.