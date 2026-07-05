Москва5 июлВести.Со стороны противника интенсивность обстрелов за девять месяцев боев за Константиновку снизилась.
Об этом ИС "Вести" рассказал командир 2 батальона полка 1465, 4-й бригады группировки войск "Юг" с позывным Агалу.
Сократилось количество ударных FPV-дронов и средств оптического наблюдения, указал он.
Заметно, что у противника по FPV [дронам], ударникам их, дронам и оптики, [дроны] КВН (к этому виду БПЛА крепится катушка с оптоволокном – прим. ред.) стало меньше. До этого наши ребята заходили, могли уничтожать по передвижению маршрута до 10 - 12 дронов, на них налеты были. Сейчас мы передвигаемся, если один - два встретим дрона, то, можно сказать, для ребят несложно пройти ихсказал Агалу
Бои за Константиновку продолжались около девяти месяцев. Только за неделю украинская сторона могла понесла существенные потери, добавил он.
Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку в ДНР. По словам пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, населенный пункт зачищен от боевиков ВСУ благодаря героизму российских военных. Киевский режим превратил город в, казалось бы, неприступный укрепрайон, однако сейчас Константиновка полностью освобождена, отметил он.