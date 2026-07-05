В группировке "Юг" рассказали о снижении БПЛА у ВСУ в Константиновке

"Юг": к 9 месяцу боев за Константиновку число дронов ВСУ сократилось до двух В группировке "Юг" рассказали о снижении БПЛА у ВСУ в Константиновке

Москва5 июл Вести.Со стороны противника интенсивность обстрелов за девять месяцев боев за Константиновку снизилась.

Об этом ИС "Вести" рассказал командир 2 батальона полка 1465, 4-й бригады группировки войск "Юг" с позывным Агалу.

Сократилось количество ударных FPV-дронов и средств оптического наблюдения, указал он.

Заметно, что у противника по FPV [дронам], ударникам их, дронам и оптики, [дроны] КВН (к этому виду БПЛА крепится катушка с оптоволокном – прим. ред.) стало меньше. До этого наши ребята заходили, могли уничтожать по передвижению маршрута до 10 - 12 дронов, на них налеты были. Сейчас мы передвигаемся, если один - два встретим дрона, то, можно сказать, для ребят несложно пройти их сказал Агалу

Бои за Константиновку продолжались около девяти месяцев. Только за неделю украинская сторона могла понесла существенные потери, добавил он.

Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку в ДНР. По словам пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, населенный пункт зачищен от боевиков ВСУ благодаря героизму российских военных. Киевский режим превратил город в, казалось бы, неприступный укрепрайон, однако сейчас Константиновка полностью освобождена, отметил он.