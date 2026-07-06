Комбат Агалу: у ВСУ не хватает БПЛА на константиновском направлении

Комбат Агалу: ВСУ испытывают нехватку БПЛА на константиновском направлении Комбат Агалу: у ВСУ не хватает БПЛА на константиновском направлении

Москва6 июл Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку беспилотников (БПЛА) на константиновском направлении, заявил российский комбат с позывным Агалу в интервью ТАСС.

Заметно, что у противника не хватает средств, которые могут летать и разведывать Константиновку приводит ТАСС слова Агалу

Частота обстрелов со стороны ВСУ снизилась за девять месяцев боев за Константиновку. Сократилось также количество украинских ударных FPV-дронов и средств оптического наблюдения, уточнил комбат.

Российские войска полностью освободили Константиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что населенный пункт зачищен от боевиков ВСУ благодаря героизму российских военных. Киевский режим превратил Константиновку в, казалось бы, неприступный укрепрайон, однако город полностью освобожден.