Москва6 июлВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку беспилотников (БПЛА) на константиновском направлении, заявил российский комбат с позывным Агалу в интервью ТАСС.
Заметно, что у противника не хватает средств, которые могут летать и разведывать Константиновкуприводит ТАСС слова Агалу
Частота обстрелов со стороны ВСУ снизилась за девять месяцев боев за Константиновку. Сократилось также количество украинских ударных FPV-дронов и средств оптического наблюдения, уточнил комбат.
Российские войска полностью освободили Константиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что населенный пункт зачищен от боевиков ВСУ благодаря героизму российских военных. Киевский режим превратил Константиновку в, казалось бы, неприступный укрепрайон, однако город полностью освобожден.