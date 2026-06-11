Офицер Крупный: оборона ВСУ в Константиновке построена только на контроле неба

В российской армии рассказали, на чем строится оборона ВСУ в Константиновке Офицер Крупный: оборона ВСУ в Константиновке построена только на контроле неба

Москва11 июн Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) построили оборону в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР) исключительно на основе разведки с воздуха с использованием беспилотников. Об этом рассказал командир штурмового батальона 1194-го полка группировки войск "Юг" Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным Крупный, его слова приводит ТАСС.

Они же у нас как сидят в обороне, но в активной обороне, а у них активная оборона заключается в том, что это ведение разведки с неба. То есть все небо цитирует слова офицера агентство

Крупный подчеркнул, что выпустить БПЛА в городском массиве не составляет проблем, поэтому у ВСУ нет необходимости строить в Константиновке блиндажи или другие инженерные сооружения.

10 июня военный корреспондент Александр Сладков заявил, что Константиновка находится в клещах Вооруженных сил России, осталось несколько километров для соединения наступающих российских подразделений.

11 июня в Минобороны РФ сообщили, что в Константиновке российские войска ведут уличные бои. В оборонном ведомстве уточнили, что в юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника.