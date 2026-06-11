Москва11 июнВести.В Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР) российские войска ведут уличные бои. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В городе Константиновка штурмовые подразделения "Южной" группировки войск ведут уличные боиговорится в сообщении МО РФ
Также в оборонном ведомстве уточнили, что в юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника.
10 июня военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что Константиновка находится в клещах Вооруженных сил России (ВС РФ), осталось несколько километров для соединения наступающих российских подразделений.