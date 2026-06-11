ВС РФ ведут уличные бои в Константиновке Минобороны: российские войска ведут уличные бои в Константиновке

Москва11 июн Вести.В Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР) российские войска ведут уличные бои. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В городе Константиновка штурмовые подразделения "Южной" группировки войск ведут уличные бои говорится в сообщении МО РФ

Также в оборонном ведомстве уточнили, что в юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника.

10 июня военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что Константиновка находится в клещах Вооруженных сил России (ВС РФ), осталось несколько километров для соединения наступающих российских подразделений.