Клещи скоро закроются: военкор Сладков рассказал об обстановке у Константиновки Сладков заявил о продвижении ВС РФ у Константиновки: осталось пару километров

Москва10 июн Вести.Населенный пункт Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) находится в клещах Вооруженных сил России, осталось несколько километров для соединения наступающих российских подразделений. Об этом заявил ИС "Вести" военный корреспондент Александр Сладков.

Он сообщил, что в город заходят две группировки ВС РФ. Как только они соединятся, Константиновка будет под контролем России.

Константиновка сегодня в клещах. Две группировки заходят в город. Осталось пару километров для соединения. Как только соединятся, то город будет под нашим контролем полностью. Все-таки застройка, дома, какие-то технические постройки – это лишний вариант спрятаться, укрыться, замаскироваться, разместить какие-то минимальные склады, арсеналы, рассредоточить свои запасы. Это не поле, это не лесополоса отметил Сладков

По словам военкора, Константиновка со временем станет плацдармом российских военных для продвижения вперед.

Константиновка будет наша однозначно, но это очень тяжело добавил он

Ранее военкор Владимир Разин сообщил, что российские войска ежедневно продвигаются в городской застройке Константиновки, у украинских боевиков больше не остается шансов удержать центр города.