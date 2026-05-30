Москва30 мая Вести.Подразделения противника у Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР) находятся в безвыходном положении. О ситуации на фронте в интервью "Соловьёв Live" рассказал военкор Добровольческого корпуса Минобороны РФ Павел Кукушкин, сообщает ИС "Вести".

Также он подчеркнул, что ВС РФ практически вплотную подошли к Молочарке с востока.

Вот эта восточная клешня полуохвата, она увеличивается, и половина города уже точно за нами. Ситуация у всушников в Константиновке близка к критической, потому что в Константиновке самой уже мы разрезаем его, ну как, это не мой термин, но абсолютно правильно примененный, как пирог, разрезаем его, то есть такими кинжальными атаками. Делим на участки и дальше локализуем, и работаем по отдельным группам ВСУ внутри города уже. Промзона не целиком под нами, но в ней идут достаточно серьезные бои с нашим преимуществом