Эксперт: бои в Константиновке принимают необратимый характер для врага Эксперт Онуфриенко рассказал, как идет продвижение ВС РФ в Константиновке

Москва27 мая Вести.Бои в населенном пункте Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) принимают необратимый для Вооруженных сил Украины характер. Об этом ИС "Вести" рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

По его словам, единственная дорога, по которой ведется снабжение ВСУ в Константиновке, находится под постоянным огнем Вооруженных сил России.

Бои в Константиновке – по крайней мере в южных, юго-восточных, восточных и юго-западных окраинах города – принимают необратимый для противника характер просто в силу того, что его подразделения находятся между сходящимися клещами Вооруженных сил России, которые в условиях прямой видимости закрывают каждый сантиметр вражеских позиций. При этом благодаря продвижению с востока – Часов Яра и Новодмитровки – единственная дорога для снабжения ВСУ, которая идет из Дружковки в Константиновку, находится под постоянным огнем. Это очередная дорога смерти рассказал Онуфриенко

Он сообщил, что российская армия продвинулась к проспекту Ломоносова в Константиновке.

За ним еще частный сектор до реки и далее железнодорожные пути. Там сейчас постоянно идут маневренные бои… Устойчивая линия фронта, сложившаяся по улице Соборности и Мирошниченко, - это то, что уверенно контролируется нашими войсками на юге города. Дальше идут бои в районе железнодорожного вокзала отметил эксперт

В восточной части Константиновки, добавил Онуфриенко, наша армия продвигается вдоль улиц Минская и Бахмутская.