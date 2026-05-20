Эксперт сообщил о создании 30-километровой "килл-зоны" в районе Константиновки Эксперт Казанин: "килл-зона" в районе Константиновки в ДНР достигает 30 км

Москва20 мая Вести.Российские войска создали "килл-зону" в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике, которая уходит вглубь территории противника на 30 километров. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил военный эксперт, доцент факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Максим Казанин.

По его словам, в этой зоне пресекаются любые попытки украинского командования восстановить логистику и различные подвозы для подразделений.

Эта "килл-зона" создана нами в районе Константиновки вглубь до тридцати километров. То есть это серьезная зона поражения, [где] уничтожаются практически все подвозы, вся тыловая логистика, она вся подлежит уничтожению... В районе Константиновки на этом направлении брешь образовалась в оборонительном построении ВСУ и [она] значительная, то есть она там больше десяти километров рассказал Казанин

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Константиновке идут боестолкновения в районе железнодорожного вокзала и промзоны, а освобождение населенного пункта Николаевка позволило сформировать восточный фланг охвата Константиновки.