Военный эксперт: российская армия грамотно взяла в клещи Константиновку Эксперт Кнутов: ВС РФ взяли в клещи и изолировали район боев в Константиновке

Москва14 апр Вести.Российские военные изолировали район боевых действий в Константиновке в Донецкой Народной Республике, что позволяет отрезать противника от основных маршрутов подвоза боеприпасов и личного состава. Об этом рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в интервью ИС "Вести".

В Константиновке идут бои в районе железнодорожного вокзала, а также в центральной промзоне, северная часть которой уже зачищена от врага. Населенный пункт взят в клещи. Одной из хорошо укрепленных точек противника остается цинковый завод.

Именно охват с севера позволяет нам перерезать дорогу, которая связывает Константиновку и Дружковку. Эта дорога теперь у нас находится под постоянным нашим огневым контролем. Фактически мы провели изоляцию района боевых действий. То есть внутри идут бои, а снаружи нет подпитки гарнизона, который обороняет цинковый завод и ряд других важных городских точек. Изоляция проведена очень грамотно, то есть все взято в клещи с трех сторон. Четвертую сторону уже брать необязательно. Мы по ней можем работать артиллерией и дронами отметил Кнутов

Ранее корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный рассказал, что российские военные держат под огневым контролем позиции противника в Константиновке.