Пушилин: в Константиновке идут ожесточенные бои в районе промзоны и ж/д вокзала

Москва13 апр Вести.В городе Константиновка идут ожесточенные бои в районе промзоны и железнодорожного вокзала, сообщил в интервью ИС "Вести" глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

На константиновском направлении продолжаются бои в районе Новодмитровки, Еленовки и Долгой Балки, уточнил он.

Продолжается охват самой Константиновки, а в самом населенном пункте продолжаются бои в районе промзоны, в районе ж/д вокзала, а также в южной и восточной частях города проинформировал Пушилин

Также он упомянул о боях на красноармейско-добропольском направлении. Здесь происходят столкновения на подступах к населенным пунктам Белецкая, Павловка и Новый Донбасс.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные сорвали четыре попытки выдвижения, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли несмотря на пасхальное перемирие. Боевики ВСУ пытались выдвинуться на позиции ВС РФ у Кондратовки и Новой Сечи в Сумской области, а также в районе Калеников в Донецкой Народной Республике.