Москва30 маяВести.Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал видеоролик, сгенерированный искусственным интеллектом, на котором изображены испуганные ответным ударом Вооруженных сил России европейские лидеры.
На видео Медведев обращается к западным лидерам с обвинением последних в теракте в Старобельске.
Завалите хлебала, это пока цветочкиговорит на видео Медведев в завершении своей речи
Позже в видео следуют кадры российского ракетного комплекса и запуска ракеты. Затем на кадрах поочередно появляются испуганные лица президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца.
29 мая Медведев обвинил ряд высокопоставленных западных чиновников и политических деятелей ответственность за организацию теракта в городе Старобельске.