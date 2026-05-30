Медведев выложил ИИ-ролик с напуганными российским ответом евролидерами

Москва30 мая Вести.Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал видеоролик, сгенерированный искусственным интеллектом, на котором изображены испуганные ответным ударом Вооруженных сил России европейские лидеры.

На видео Медведев обращается к западным лидерам с обвинением последних в теракте в Старобельске.

Завалите хлебала, это пока цветочки говорит на видео Медведев в завершении своей речи

Позже в видео следуют кадры российского ракетного комплекса и запуска ракеты. Затем на кадрах поочередно появляются испуганные лица президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца.

29 мая Медведев обвинил ряд высокопоставленных западных чиновников и политических деятелей ответственность за организацию теракта в городе Старобельске.