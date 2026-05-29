Москва29 мая Вести.Посол России во Франции Алексей Мешков представил дипломатам страны доказательства террористических действий киевского режима, в том числе последствий удара по общежитию в Старобельске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российское диппредставительство.

Такое заявление Мешков сделал в ответ на выраженную ему в МИД Франции однобокую и предвзятую позицию по украинскому конфликту.

Глава российской дипмиссии воспользовался этой возможностью, чтобы довести до французской стороны на высоком уровне правду о террористических действиях киевского режима отмечается в сообщении

Российский посол подчеркнул, что Вооруженные силы РФ наносят удары исключительно по объектам, связанным с военной инфраструктурой ВСУ, и никогда не выбирают для ударов гражданские цели.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев напрямую возложил на лидеров ЕС ответственность за организацию теракта в Старобельске. По его словам, ряд высокопоставленных западных чиновников и политических деятелей содействовали террористической деятельности.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что кровь погибших в Старобельске детей лежит на руках стран Запада, которые на протяжении многих лет снабжают режим Владимира Зеленского деньгами, оружием и разведданными, вдохновляя его на новые преступления и пытаясь выдать за жертву.