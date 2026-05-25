Москва25 мая Вести.Европейские спонсоры киевского режима должны понести ответственность за теракт в Старобельске, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании Форума тружеников села.

Виновные в этом злодеянии будут найдены и понесут суровое наказание, сколько бы ни прошло времени. Ответственность за него также должны понести и европейские спонсоры, западные кураторы сказала она

Матвиенко добавила, что, отказавшись осудить теракт, Запад только подтвердил "осмысленное, идейное европейское покровительство киевского неонацистского режима".

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Луганской Народной Республике 22 мая. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21, пострадали 65 детей.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль обратил внимание на отсутствие на Западе официальных заявлений, осуждающих варварское террористическое нападение на молодых людей.

В МИД РФ также указали на вину Запада в трагедии, случившийся в Старобельске. По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, именно потворствование Киеву и делает страны Запада фактически причастными к произошедшему.