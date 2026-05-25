Москва25 маяВести.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что виновные в теракте в колледже Старобельска будут найдены и понесут наказание.
Виновные в этом злодеянии будут найдены и понесут суровое наказание, сколько бы ни прошло времениотметила Матвиенко на заседании Форума тружеников села, которое транслировалось на сайте Совфеда
По ее словам, ответственность должны нести и западные спонсоры, и кураторы Киева, которые отказались осудить атаку и тем самым подтвердили осмысленное покровительство киевского режима.
Жертвами подлой варварской атаки на педагогический колледж стали наши девочки, мальчики.... Выражаем глубочайшие соболезнования родными и близких, погибших, пострадавших в результате этого чудовищного преступлениядобавила спикер верхней палаты российского парламента
ВСУ ударили по учебному корпусу и общежитию педагогического колледжа в Старобельске в ЛНР в ночь на 22 мая. Здание общежития колледжа обрушилось, при атаке погиб 21 человек, еще 65 пострадали.
Теракт ВСУ в Старобельске обязательно войдет в обвинительное заключение против киевского режима, говорила ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.