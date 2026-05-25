Матвиенко: виновных в атаке ВСУ на колледж в Старобельске найдут и накажут

Москва25 мая Вести.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что виновные в теракте в колледже Старобельска будут найдены и понесут наказание.

Виновные в этом злодеянии будут найдены и понесут суровое наказание, сколько бы ни прошло времени отметила Матвиенко на заседании Форума тружеников села, которое транслировалось на сайте Совфеда

По ее словам, ответственность должны нести и западные спонсоры, и кураторы Киева, которые отказались осудить атаку и тем самым подтвердили осмысленное покровительство киевского режима.

Жертвами подлой варварской атаки на педагогический колледж стали наши девочки, мальчики.... Выражаем глубочайшие соболезнования родными и близких, погибших, пострадавших в результате этого чудовищного преступления добавила спикер верхней палаты российского парламента

ВСУ ударили по учебному корпусу и общежитию педагогического колледжа в Старобельске в ЛНР в ночь на 22 мая. Здание общежития колледжа обрушилось, при атаке погиб 21 человек, еще 65 пострадали.

Теракт ВСУ в Старобельске обязательно войдет в обвинительное заключение против киевского режима, говорила ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.