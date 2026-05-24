Ректор ЛГПУ: пострадавшие в Старобельске начинают повторно обращаться к медикам

Москва24 мая Вести.Пострадавшие в результате атак Вооруженных сил Украины на общежитие и педагогический колледж в Старобельске начали повторно обращаться к врачам. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщила ректор ЛГПУ Жанна Марфина.

По словам ректора, у некоторых из них диагностированы сотрясение мозга и переломы.

Я знаю, что пошли повторные обращения в медицинские учреждения. У кого-то там диагностируют сотрясения мозга, какие-то там переломы. То, что сразу в шоковом состоянии не было обнаружено сообщила Марфина

Сообщается, что в результате удара боевиков ВСУ в Старобельске погиб 21 человек и 42 пострадали.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о прибытии более 50 иностранных журналистов на место трагедии.