Москва1 июнВести.В результате совершенного Киевом удара по колледжу в Старобельске погиб 21 человек, еще семь человек проходят лечение в больницах. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину в ходе совещания о мерах поддержки пострадавших глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.
В общей сложности 45 человек обратились за медицинской помощью с различными увечьями, добавил он.
Из 21 погибшего три юноши и 18 девчонок. Из 45 пострадавших в больнице находится на сегодняшний день семь человекзаявил Пасечник
По его словам, Украина совершила целенаправленный теракт в отношении детей, нанеся удар сразу несколькими беспилотниками.
Ранее глава ЛНР назвал удар по Старобельску беспрецедентным актом.
Бойцы добровольческого корпуса Минобороны России группировки "Юг" на славянском направлении провели серию ответных ударов после теракта ВСУ.