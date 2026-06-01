Пасечник: в результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске погибли 21 человек

Пасечник сообщил о числе жертв в результате теракта ВСУ в Старобельске Пасечник: в результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске погибли 21 человек

Москва1 июн Вести.В результате совершенного Киевом удара по колледжу в Старобельске погиб 21 человек, еще семь человек проходят лечение в больницах. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину в ходе совещания о мерах поддержки пострадавших глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

В общей сложности 45 человек обратились за медицинской помощью с различными увечьями, добавил он.

Из 21 погибшего три юноши и 18 девчонок. Из 45 пострадавших в больнице находится на сегодняшний день семь человек заявил Пасечник

По его словам, Украина совершила целенаправленный теракт в отношении детей, нанеся удар сразу несколькими беспилотниками.

Ранее глава ЛНР назвал удар по Старобельску беспрецедентным актом.

Бойцы добровольческого корпуса Минобороны России группировки "Юг" на славянском направлении провели серию ответных ударов после теракта ВСУ.