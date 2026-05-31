ВС РФ применили РСЗО "Ураган" в ответ на удар ВСУ по Старобельску Группировка "Юг" провела серию ответных ударов после атаки ВСУ на Старобельск

Москва31 мая Вести.Бойцы добровольческого корпуса Минобороны России группировки "Юг" на славянском направлении провели серию ответных ударов после атаки ВСУ на Старобельск. Об этом заявил ИС "Вести" замполит полка "Волга" Сергей с позывным Марк.

Что произошло со Старобельским колледжем? За что они так детей? Они [ВСУ], что, не знали, куда они попадают, или у них не было информированности? Все они знают. И с моей точки зрения, это надо лечить. А лечение иногда бывает весьма болезненным, возможно, даже с хирургическим вмешательством, иссечением и всем прочим сказал он

Командир расчета РСЗО "Ураган" Алексей с позывным Штырь также добавил, что противник будет разбит.

Мстим за наших братьев, за Старобельск, за всех, кто погибли. Победа будет за нами заявил он

При этом, как добавил замполит полка, для каждой из целей бойцы ВС РФ подбирают свою тактику нанесения удара.

Работа с "ураганов" тоже подразумевает под собой не один тип боеприпасов. Если это, например, размещение какого-то многочисленного подразделения на больших площадях, то, конечно, надо будет дать [удар] на большие площади. Если это локальное, например, блиндаж, окоп или "укрепчик", то должно быть достаточно точное попадание пояснил военный

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал удар по Старобельску беспрецедентным актом. По его словам, совершившие атаку по колледжу и студенческому общежитию должны предстать перед трибуналом.