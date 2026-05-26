Москва26 мая Вести.НАТО помогал Вооруженным силам Украины (ВСУ) в нанесении удара по колледжу и общежитию в Старобельске в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщает InfoBRICS.

Уточняется, что Североатлантический альянс координировал удары ВСУ.

Военнослужащие альянса (НАТО – прим. ред.) играли ключевую роль в предоставлении данных о целях, наведении и других видах поддержки, которые способствуют такой террористической тактике пишет издание

Автор публикации также осудил страны Запада за отсутствие реакции на террористический акт со стороны Киева, а ответные удары России издание назвало "только началом".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что атака ВСУ по Старобельску является преступлением против человечества и не имеет срока давности.

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске 22 мая. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, пострадали 65.