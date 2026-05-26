Володин назвал атаку ВСУ на колледж в ЛНР преступлением против человечества

Москва26 мая Вести.Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР, в результате которой погиб 21 человек, является преступлением против человечества и не имеет срока давности, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит ТАСС.

Киевский преступный режим направил беспилотники на беззащитных детей​​​. 21 ребенок погиб, большинство — девочки. Это преступление против человечества. Оно не имеет срока давности сказал он в ходе пленарного заседания

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали здание Старобельского колледжа и общежития. В результате атаки погибли 21 человек, еще 42 пострадали. В городе был организован стихийный мемориал.