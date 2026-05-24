Москва24 маяВести.В Старобельске появился стихийный мемориал рядом с колледжем, который 22 мая атаковали БПЛА ВСУ. Люди приносят цветы и мягкие игрушки, сообщает журналист информационной службы "Вести" Егор Григорьев.
Еще со вчерашнего дня и с ночи, когда все это случилось, уже приносят цветы и мягкие игрушки. 21 ребенок погиб, 63 человека пострадало. Сюда идут не только родственники тех, кого ВСУ убили здесь в общежитии и в педагогическом колледже в Старобельске, но и просто жители этого города. Они говорят, что не могут просто найти объяснений тому, что устроили украинские националистырассказал Григорьев
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что более 50 иностранных журналистов направились на место трагедии, произошедшей после атаки беспилотников ВСУ на колледж в Старобельске.