Москва24 мая Вести.В Старобельске появился стихийный мемориал рядом с колледжем, который 22 мая атаковали БПЛА ВСУ. Люди приносят цветы и мягкие игрушки, сообщает журналист информационной службы "Вести" Егор Григорьев.

Еще со вчерашнего дня и с ночи, когда все это случилось, уже приносят цветы и мягкие игрушки. 21 ребенок погиб, 63 человека пострадало. Сюда идут не только родственники тех, кого ВСУ убили здесь в общежитии и в педагогическом колледже в Старобельске, но и просто жители этого города. Они говорят, что не могут просто найти объяснений тому, что устроили украинские националисты