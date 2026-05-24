Москва24 маяВести.В Старобельске Луганской Народной Республики провели первые похороны жертвы удара ВСУ на местный педагогический колледж. Об этом сообщает ТАСС.
Церемония прощания прошла с 20-летней студенткой Анной Погрибниченко. Погребение проходило в Белокуракино.
Похороны посетили ее родственники, близкие, одноклассники и соседи. В общей сложности на церемонию пришло несколько десятков человек.
В ночь на 22 мая ВСУ атаковали здание Старобельского колледжа и общежития. В результате атаки погибли 21 человек, еще 42 пострадали.
В городе был организован стихийный мемориал.