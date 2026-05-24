В Старобельске прошли первые похороны после атаки ВСУ на колледж

Похоронена первая жертва атаки ВСУ на старобельский колледж

Москва24 мая Вести.В Старобельске Луганской Народной Республики провели первые похороны жертвы удара ВСУ на местный педагогический колледж. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония прощания прошла с 20-летней студенткой Анной Погрибниченко. Погребение проходило в Белокуракино.

Похороны посетили ее родственники, близкие, одноклассники и соседи. В общей сложности на церемонию пришло несколько десятков человек.

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали здание Старобельского колледжа и общежития. В результате атаки погибли 21 человек, еще 42 пострадали.

В городе был организован стихийный мемориал.