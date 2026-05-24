Москва24 мая Вести.Трагедия в Старобельске, где в ходе атаки украинских беспилотников на педагогический колледж погиб 21 человек и 42 пострадали, стала вызовом всему человечеству. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил лидер фракции КПРФ в Государственной думе РФ Геннадий Зюганов на полях международного антитеррористического форума коммунистов.

Вот эта трагедия, когда детей, наших студентов, которые готовились стать учителями, ночью расстреляли ракетами в собственном общежитии, погиб 21 студент, 42 ранены - это вызов всему человечеству. Поэтому мы, открывая сегодня этот форум, не просто надеемся, а уверены, что мировое сообщество проявит волю в борьбе с этим жутким и страшным явлением отметил Зюганов

Парламентарий призвал максимально использовать в борьбе с терроризмом накопленный опыт, отметив, что пока в истории только коммунистам удалось разгромить фашизм.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя ответ России на удар вооруженных сил Украины (ВСУ) по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, призвал бить еще сильнее.