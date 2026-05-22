Мема назвал атаку ВСУ на колледж в Старобельске государственным терроризмом

Москва22 мая Вести.Удар по общежитию колледжа в городе Старобельск Луганской Народной Республики – намеренный государственный терроризм киевского режима. Об этом заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема. Он призвал каждого лидера Евросоюза осудить теракт и прекратить поставки вооружений Украине.

Я решительно осуждаю террористическую атаку на мирных жителей в Старобельске ... Это можно квалифицировать как преднамеренный государственный терроризм, осуществленный Украиной написал Мема в соцсети X

ВСУ ударили по колледжу в Старобельске в ночь на 22 мая. В здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет вместе с одним из сотрудников.

По последним данным, погибли шесть человек, 39 пострадали и 15 числятся пропавшими без вести. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее чудовищным преступлением и заявил, что злодеяние киевского режима не должно остаться без наказания.