Володин назвал киевский режим выродками после атаки ВСУ на Старобельск Володин: Киев понимает, что наносит удары по домам и образовательным учреждениям

Москва23 мая Вести.Вооруженные силы Украины наносят удары по гражданским объектам на территории России, понимая, что там находятся больницы, образовательные учреждения и жилые дома. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в мессенджере MAX.

Таким образом он прокомментировал атаку киевского режима на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в Луганской Народной Республике.

Выродки. Террористический неонацистский режим Украины наносит удары по гражданским объектам на территории Российской Федерации, заведомо понимая, что там находятся больницы, образовательные учреждения, жилые дома написал Володин

Политик добавил, что страны Европы используют киевский режим с целью остановить развитие России и уничтожить ее. Именно поэтому, подчеркнул Володин, некоторые европейские лидеры молчаливо поощряют нанесение ударов по российским гражданским объектам, поддерживая действия Киева.

Володин отметил, что лидеры ряда государств Европы любыми способами пытаются удержаться у власти.

Так же как более 80 лет назад пытался сохраниться фашистский режим. Закончилось это победой советских войск и Нюрнбергским трибуналом, который приговорил к смертной казни нацистских преступников указал Володин

Такая же участь ждет главу киевского режима Владимира Зеленского и его покровителей в Европе, резюмировал спикер.

Ночью 22 мая ВСУ атаковали Старобельск с применением четырех БПЛА самолетного типа. В момент удара по общежитию там находились 86 детей 14-18 лет и работник. По последним данным, погибли шесть человек.

Президент России Владимир Путин приказал Министерству обороны РФ представить предложения ответа на удар украинских войск по общежитию в Старобельске.