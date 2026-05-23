Володин предрек Зеленскому и его покровителям трибунал Володин: Зеленского и его покровителей ждет подобие Нюрнбергского трибунала

Москва23 мая Вести.Главу киевского режима Владимира Зеленского и его европейских покровителей ждет суд, подобный Нюрнбергскому трибуналу. Об этом заявил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в мессенджере MAX.

Таким образом политик прокомментировал удар Вооруженных сил Украины по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в Луганской Народной Республике. Как обратил внимание спикер, некоторые европейские лидеры молчаливо поощряют нанесение ударов по гражданским объектам, поддерживая действия Киева. По мнению Володина, таким образом они пытаются удержаться у власти.

Так же как более 80 лет назад пытался сохраниться фашистский режим. Закончилось это победой советских войск и Нюрнбергским трибуналом, который приговорил к смертной казни нацистских преступников. Эта же участь ожидает Зеленского и его покровителей в Европе написал Володин

Ночью 22 мая ВСУ атаковали Старобельск с применением четырех БПЛА самолетного типа. В момент удара по общежитию там находились 86 детей 14-18 лет и работник. По последним данным, погибли 11 человек.

Президент России Владимир Путин приказал Министерству обороны РФ представить предложения ответа на удар украинских войск по общежитию в Старобельске.