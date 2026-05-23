Мединский о реакции ЕС на удар по ЛНР: задумайтесь, что будет, если они победят

Мединский призвал россиян задуматься, если Запад победит Мединский о реакции ЕС на удар по ЛНР: задумайтесь, что будет, если они победят

Москва23 мая Вести.Атака ВСУ на колледж в Старобельске и реакция представителей некоторых стран в ООН заставляют задуматься, что будет, если "они победят". Об этом написал помощник президента РФ Владимир Мединский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что россияне часто бывают добросердечны и склонны прощать, но происходящее не должно оставлять равнодушными.

Но только задумайтесь, что способны сделать эти люди с нами, с нашими детьми, если они победят написал Мединский

Он также назвал "выродками" тех, кто цинично отреагировал на трагедию в Старобельске.

В ночь на 22 мая ВСУ с помощью беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. По данным МЧС РФ, погибли 18 человек, 42 пострадали, под завалами могут оставаться три студента.

Ранее представители Латвии и Дании в ООН усомнились в правдивости данных об ударе по учебному заведению. Российский МИД подчеркивал, что те, кто цинично и скептически отреагировал на удар ВСУ по колледжу, утратили человеческое достоинство.