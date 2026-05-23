Мединский назвал выродками членов Латвии и Дании в ООН за реакцию на удар по ЛНР

Москва23 мая Вести.Помощник президента РФ Владимир Мединский в своем Telegram-канале назвал выродками представителей стран в ООН, которые, по его словам, "не чувствуют стыда" после атаки ВСУ на Старобельский колледж.

Ранее представители Латвии и Дании на экстренном заседании ООН усомнились в правдивости данных об ударе по учебному заведению.

Особенно потрясает реакция этих выродков из Латвии и Дании, сидящих в ООН и "не чувствующих стыда" прокомментировал Мединский

Он отметил, что россияне часто бывают добросердечны и склонны прощать, но происходящее не должно оставлять равнодушными. Он призвал задуматься, на что способны страны Запада в случае "победы".

Атака на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР произошла в ночь на 22 мая. По последним данным экстренных служб, погибли 18 человек.

МИД РФ ранее отмечал, что после заседания в ООН российская сторона большое число призывов не допускать заявлений, подобных высказываниям представителей Латвии, в рамках организации.