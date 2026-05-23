Зеленский встретился со студентами после атаки ВСУ по общежитию в ЛНР

Зеленский встретился с украинскими студентами после удара по Старобельску Зеленский встретился со студентами после атаки ВСУ по общежитию в ЛНР

Москва23 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский посетил профессиональный колледж в городе Ровно, где пообщался с украинскими студентами. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Публикация Зеленского появилась вскоре после атаки Вооруженных силы Украины (ВСУ) по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Луганской Народной Республике (ЛНР). В комментарии под постом пользователи обвинили украинского президента в лицемерии.

Сегодня в Ровно. Я начал рабочую поездку с общения с нашей молодежью — студентами профессионального колледжа. Очень важно развивать это направление, и на сегодняшний день это является приоритетом написал Зеленский

ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по административным зданиям и общежитию колледжа в Старобельске в ночь на 22 мая. В момент происшествия внутри здания находились 86 учащихся и один работник.

По последним данным, в результате атаки ВСУ погибли 12 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.