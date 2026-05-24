Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник осудил нанесенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) по зданию колледжа и общежитие в Старобельске, в результате которого погиб 21 человек.
Пасечник пообещал, что все причастные к преступлению будут привлечены к ответственности.
Эта атака — чистое зло, которому нет и не может быть оправданиянаписал Пасечник в мессенджере MAX
В ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа, который является филиалом Луганского государственного педагогического университета. Здание общежития, где проживали подростки, обрушилось с пятого по второй этаж.
По данным Следственного комитета, удар был нанесен с использованием 4 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По информации МЧС России, к настоящему времени поисковые работы завершены, все тела извлечены из-под завалов.
Власти ЛНР объявили 24 и 25 мая днями траура по жертвам трагедии.