Глава ЛНР Пасечник: атака ВСУ на колледж в Старобельске – чистое зло

Москва24 мая Вести.Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник осудил нанесенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) по зданию колледжа и общежитие в Старобельске, в результате которого погиб 21 человек.

Пасечник пообещал, что все причастные к преступлению будут привлечены к ответственности.

Эта атака — чистое зло, которому нет и не может быть оправдания написал Пасечник в мессенджере MAX

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа, который является филиалом Луганского государственного педагогического университета. Здание общежития, где проживали подростки, обрушилось с пятого по второй этаж.

По данным Следственного комитета, удар был нанесен с использованием 4 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По информации МЧС России, к настоящему времени поисковые работы завершены, все тела извлечены из-под завалов.

Власти ЛНР объявили 24 и 25 мая днями траура по жертвам трагедии.