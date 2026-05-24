Москва24 маяВести.В Луганской Народной Республике (ЛНР) объявлен двухдневный траур по жертвам беспилотного удара со стороны украинских войск по городу Старобельску.
Соответствующее решение принял глава региона Леонид Пасечник на своей странице в мессенджере MAX.
Так, 24 и 25 мая объявляются днями траура в знак скорби по погибшим в результате удара по зданию общежития филиала Луганского государственного педагогического университета.
Пасечник охарактеризовал совершенный налет на студенческий жилой корпус как циничный и варварский удар.
Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских боевиков на общежитие в Старобельске погиб 21 человек.
В ночь на 22 мая украинские националисты атаковали учебный корпус и общежитие педагогического колледжа в Старобельске в ЛНР. Здание общежития, где проживали подростки, обрушилось с пятого по второй этаж.
О том, как организована помощь пострадавшим, рассказали представители властей ЛНР. Там, в частности, сообщили, что руководство республики координирует функционирование пункта временного размещения в Старобельске.