В ЛНР объявили траур 24 и 25 мая в память о жертвах удара ВСУ в Старобельске

Глава ЛНР объявил 24 и 25 мая днями траура по жертвам атаки ВСУ на регион В ЛНР объявили траур 24 и 25 мая в память о жертвах удара ВСУ в Старобельске

Москва24 мая Вести.В Луганской Народной Республике (ЛНР) объявлен двухдневный траур по жертвам беспилотного удара со стороны украинских войск по городу Старобельску.

Соответствующее решение принял глава региона Леонид Пасечник на своей странице в мессенджере MAX.

Так, 24 и 25 мая объявляются днями траура в знак скорби по погибшим в результате удара по зданию общежития филиала Луганского государственного педагогического университета.

Пасечник охарактеризовал совершенный налет на студенческий жилой корпус как циничный и варварский удар.

Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских боевиков на общежитие в Старобельске погиб 21 человек.

В ночь на 22 мая украинские националисты атаковали учебный корпус и общежитие педагогического колледжа в Старобельске в ЛНР. Здание общежития, где проживали подростки, обрушилось с пятого по второй этаж.

О том, как организована помощь пострадавшим, рассказали представители властей ЛНР. Там, в частности, сообщили, что руководство республики координирует функционирование пункта временного размещения в Старобельске.