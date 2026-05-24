За 45 часов спасательных работ в ЛНР угроза повторных ударов объявлялась 15 раз

Пасечник рассказал об угрозе повторных ударов после атаки ВСУ по колледжу в ЛНР За 45 часов спасательных работ в ЛНР угроза повторных ударов объявлялась 15 раз

Москва24 мая Вести.За 45 часов спасательной операции на месте удара ВСУ по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске опасность повторных ударов объявлялась 15 раз, заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Это настоящее военное преступление против мирных граждан. 45 часов шла спасательная операция и 15 раз была опасность повторных ударов рассказал Пасечник в мессенджере MAX

Пятиэтажное здание, по которому пришлись удары, обрушилось до второго этажа. В результате погиб 21 человек, все – студенты колледжа.

Как ранее рассказал командир отделения 57-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по ЛНР Роман Антонов, ВСУ намеренно мешали спасать детей из разрушенного здания.