Спасатель рассказал о первых часах работы на месте удара ВСУ по колледжу в ЛНР МЧС: ВСУ намеренно мешали спасать студентов после удара по колледжу в ЛНР

Москва24 мая Вести.ВСУ наносили повторные удары по Старобельскому колледжу, когда на место уже прибыли оперативные службы, и намеренно мешали спасать детей из разрушенного здания. Об этом рассказал командир отделения 57-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по ЛНР, старшина внутренней службы Роман Антонов.

Вокруг постоянно были взрывы, были повторные прилеты. Нас предупреждали, что небо в опасности, но мы старались выполнять свою работу. Хотя угроза была постоянно. Такое ощущение, что они (ВСУ – Прим. ред.) нам специально не давали спасать детей рассказал Антонов на видео, размещенном ведомством в мессенджере MAX

Пятиэтажное здание, по которому пришлись удары, обрушилось до второго этажа. Поисково-спасательная операция длилась более 45 часов. В результате погиб 21 человек.