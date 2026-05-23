МЧС: поисковые работы в Старобельске завершены Спасатели завершили поисковые работы в Старобельске

Москва23 мая Вести.Поисковые работы на месте обрушения общежития в Старобельске после серии ударов украинскими беспилотниками завершены, спасатели обнаружили тела всех погибших, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Поисковые работы в Старобельске на месте обрушения общежития колледжа Луганского педагогического университета завершены. Все тела погибших извлечены из-под завалов информирует ведомство

По последним данным, число погибших после атаки вражеских сил по студенческому общежитию в Старобельске достигло 21 человека.

Как сообщалось ранее, ночью 22 мая вооруженные формирования Украины атаковали дронами учебный корпус, а также общежитие педагогического колледжа в Старобельске. После серии взрывов здание общежития, в котором жили подростки, разрушилось с 5-го по 2-й этажи.

Президент РФ Владимир Путин дал поручение Министерству обороны проработать различные варианты ответа на этот акт агрессии со стороны ВСУ.