С территории в районе общежития колледжа в Старобельске снято оцепление

Москва24 мая Вести.С территории в районе общежития Старобельского профессионального колледжа, по которому был нанесен террористический удар дронами ВСУ, снято оцепление. Об этом сообщил журналист ИС "Вести" Егор Григорьев с места событий.

По его словам, в районе открыто автомобильное движение, а также разрешено передвигаться пешеходам.

Сейчас в квадрате, где, собственно, находится общежитие, по которому Украина нанесла мощнейший, тяжелейший террористический удар, уже открыли от оцепления. Здесь пошло автомобильное движение, автобусное движение. И люди, жители Старобельска, сейчас, конечно, с ужасом наблюдают, могут пройти и сами увидеть эту ужасную картину сказал журналист

Ночью 22 мая Вооруженные силы Украины нанесли удар по учебному корпусу и общежитию педагогического колледжа в Старобельске. В результате погиб 21 человек, пострадали более 40. Двоих раненых планируют доставить на лечение в Москву.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что теракт в Старобельске обязательно войдет в обвинительное заключение против киевского режима.