Володин объяснил, почему на Западе замалчивают правду о трагедии в Старобельске Володин: Западу придется держать ответ за трагедию в Старобельске

Москва3 июн Вести.ВСУ нанесли удары по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета при содействии Запада. Об этом ИС "Вести" рассказал председатель Государственной думы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что за эту трагедию придется держать ответ всем – никто не уйдет от наказания.

Все удары заведомо были направлены по детям. И ракеты, и дроны, и наводящие системы спутниковой группировки – это все западное, американское. Они пытаются отмолчаться, а вдруг пронесет. Не получится. Придется держать ответ, никто этого не забудет заявил Володин

Он отметил, что Европа давно втянулась в конфликт: привела к власти на Украине нацистов, а затем стала их поддерживать.

Там воюют представители европейских государств: Макроны, Мерцы, англичане. Они активные сторонники продолжения военных действий, а украинцы для них лишь расходный материал. Они их отлавливают и направляют на фронт, чтобы сохраниться во власти и такие террористические акты осуществлять. Но никто не уйдет от наказания, мы не оставим эту тему заявил Володин

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал о том, что ВСУ использовали 16 беспилотных летательных аппаратов для удара по зданию колледжа в Старобельске. По его словам, все дроны сдетонировали на территории учебного заведения

В результате погиб 21 студент, семь человек сейчас проходят лечение. Об этом Пасечник доложил президенту России Владимиру Путину в ходе совещания о мерах поддержки пострадавших. В общей сложности 45 человек обратились за медицинской помощью с различными ранениями.