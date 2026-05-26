В ГД заявили о возможности применения против ВСУ оружия, не оставляющего следа Володин пригрозил применением грозного оружия после удара ВСУ по Старобельску

Москва26 мая Вести.Атаки на мирное население могут спровоцировать Россию на использование оружия, которое не оставит следа ни от кого. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

Володин прокомментировал удар ВСУ по Старобельскому колледжу в ЛНР. Он также предложил коллегам почтить память погибших детей.

Это все (удары по мирному населению. — Прим.ред.) может привести к тому, что мы будем использовать то оружие, которое не оставит следа ни от кого. Но до этого доводить нельзя подчеркнул спикер Госдумы

В ночь на 22 мая беспилотники ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара в общежитии находились 86 учащихся от 14 до 18 лет и один сотрудник. В результате погиб 21 человек, еще 44 получили ранения.

Ранее МИД РФ предупредил о нанесении ударов по центрам принятия решений в Киеве. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что новые удары станут продолжением ответных мер на атаку в Старобельске, которая "переполнила чашу терпения".