Москва26 маяВести.Атаки на мирное население могут спровоцировать Россию на использование оружия, которое не оставит следа ни от кого. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.
Володин прокомментировал удар ВСУ по Старобельскому колледжу в ЛНР. Он также предложил коллегам почтить память погибших детей.
Это все (удары по мирному населению. — Прим.ред.) может привести к тому, что мы будем использовать то оружие, которое не оставит следа ни от кого. Но до этого доводить нельзяподчеркнул спикер Госдумы
В ночь на 22 мая беспилотники ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара в общежитии находились 86 учащихся от 14 до 18 лет и один сотрудник. В результате погиб 21 человек, еще 44 получили ранения.
Ранее МИД РФ предупредил о нанесении ударов по центрам принятия решений в Киеве. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что новые удары станут продолжением ответных мер на атаку в Старобельске, которая "переполнила чашу терпения".