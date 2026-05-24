Депутат Толмачев указал на политический результат удара возмездия ВС РФ Депутат Толмачев: разговоры в Раде о мире зазвучали после ночного удара ВС РФ

Москва24 мая Вести.После того как Вооруженные силы Российской Федерации 24 мая в качестве ответа на теракт ВСУ в Старобельске нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в Верховной раде заговорили о перспективе мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Толмачев.

В беседе с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что нардепы на Украине подают недвусмысленный сигнал лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому.

Сегодняшние высказывания депутатов Рады свидетельствуют о том, что ответный удар возмездия, который был нанесен ВС РФ, достиг целей во всех смыслах и оказал должный эффект… Чем больше и чаще украинские парламентарии будут поднимать тему прекращения боевых действий со стороны Киева, тем лучше для них самих пояснил Толмачев

Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву и области с применением дронов и ракет, включая "Орешник". Целями были выбраны объекты военно-промышленного комплекса и командования ВСУ. Удары по гражданской инфраструктуре не наносились.