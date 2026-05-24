Депутаты Рады призвали к срочному миру после мощного удара по Украине

Москва24 мая Вести.После массированного удара ВС РФ по целям на Украине депутаты Верховной рады начали требовать заключить в срочном порядке мирное соглашение с Россией. Свой призыв они разместили у себя в соцсетях.

Депутат Максим Бужанский заявил, что Украина "отчаянно" нуждается в прекращении конфликта.

Я из тех наивных дураков, которые не теряют надежды на прекращение огня в ближайшее время отметил он

В свою очередь народный депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) призвал к миру, поскольку хочет спокойно "смотреть с детьми мультики".

Мир, а не ракеты. Нужно делать все, чтобы это остановилось добавил депутат

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ 24 мая нанесли удар возмездия по целям на Украине, в том числе "Орешником".